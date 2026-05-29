Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaRafa MirNegociación Educación huelgaFestival de Les ArtsFallas 2027Juan RoigPresupuestos Comunitat Valenciana
instagramlinkedin
BM Fertiberia Puerto de Sagunto renueva al 90% de su plantilla, tras el ascenso a ASOBAL

BM Fertiberia Puerto de Sagunto renueva al 90% de su plantilla, tras el ascenso a ASOBAL

César Molins

BM Fertiberia Puerto de Sagunto renueva al 90% de su plantilla, tras el ascenso a ASOBAL

César Molins

Valencia
RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente del BM Fertiberia Puerto de Sagunto, Carlos Argente, ha anunciado, en Levante TV, que la mayor parte de la plantilla, que ha conseguido el ascenso a la Liga ASOBAL, seguirá la próxima temporada.

"El 90% de la plantilla está renovada", ha asegurado Argente en el programa Superdeportes, Todo Menos Fútbol.

El presidente del equipo valenciano ha sido contundente: "Hay que darles tranquilidad y certeza".

Carlos Argente también ha comentado que el entrenador Sergio Mayo seguirá en el Fertiberia la próxima campaña: "A Sergio Mayo lo renové, porque yo no soy un resultadista. Lo renové hace dos meses, independientemente del resultado".

TEMAS

Tracking Pixel Contents