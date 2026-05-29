César Molins

BM Fertiberia Puerto de Sagunto renueva al 90% de su plantilla, tras el ascenso a ASOBAL

El presidente del BM Fertiberia Puerto de Sagunto, Carlos Argente, ha anunciado, en Levante TV, que la mayor parte de la plantilla, que ha conseguido el ascenso a la Liga ASOBAL, seguirá la próxima temporada.

"El 90% de la plantilla está renovada", ha asegurado Argente en el programa Superdeportes, Todo Menos Fútbol.

El presidente del equipo valenciano ha sido contundente: "Hay que darles tranquilidad y certeza".

Carlos Argente también ha comentado que el entrenador Sergio Mayo seguirá en el Fertiberia la próxima campaña: "A Sergio Mayo lo renové, porque yo no soy un resultadista. Lo renové hace dos meses, independientemente del resultado".