Juanma Romero

Boticaria García ayuda a la transición femenina a partir de los 40

La Dra. Marián García, más conocida como Boticaria García, ha presentado junto al Dr. Javier Butragueño, su último libro `Mujeres de hierro´ en Levante Televisión.

El libro es un abecedario de supervivencia metabólica en el que ayuda a entender a las mujeres que les está pasando realmente en su cuerpo a partir de lo 40 años.

Una buena nutrición, tener un descanso óptimo y hacer ejercicio son algunas de las premisas para llevar bien esta transición.