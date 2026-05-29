El Hospital General, a la vanguardia de la cirugía robótica

Dentro del XIV Congreso de la Sección de Endoscopia Ginecológica de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) se retransmite en directo desde los quirófanos del Hospital General de Valencia una cirugía robótica de endometriosis profunda.

La intervención está incluida en el programa científico del congreso y permite a especialistas nacionales e internacionales seguir una técnica quirúrgica de alta complejidad aplicada al tratamiento de la endometriosis profunda, una enfermedad ginecológica crónica que puede afectar de forma significativa a la calidad de vida de las pacientes.

El Hospital General de Valencia cuenta con una amplia trayectoria en el tratamiento de la endometriosis y en su abordaje con cirugía ginecológica robótica.

La cirugía robótica ofrece ventajas significativas en este tipo de procedimientos al proporcionar una mayor precisión quirúrgica, una visión anatómica más detallada y una mejor capacidad de maniobra en áreas de difícil acceso.

La incorporación del robot Da Vinci, la Unidad de Alta Resolución de Ecografía –con gran experiencia en diagnosticar la enfermedad, y la posibilidad de aplicar modelos de reconstrucción en 3D, son ejemplos de los avances tecnológicos en este sentido en la última década.