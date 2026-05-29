Juanma Romero

Se inaugura en Utiel la muestra `ANDANA. Lugar de memorias´

Juanma Romero

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El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y la Universitat de València (UV) inauguran este viernes la muestra ‘ANDANA. Lugar de memorias’ en la Casa de la Cultura de Utiel, donde estará expuesta hasta el 3 de julio.

La exposición itinerante ‘ANDANA. Lugares de memorias’, que parte del proyecto #SalvemLesFotos de recuperación de fotografías familiares salvadas de la riada de octubre de 2024 de la Universitat de València, recala en Utiel donde se habilitó un laboratorio en 2025, que recogió 5.864 fotografías dañadas por el agua y el barro, que han sido recuperadas y entregadas después a sus familias.

Como novedad, la muestra incluye 12 fotografías recuperadas pertenecientes a una familia utielana, que se han añadido a la sección de las fotografías sobre ritos de paso, fiestas, generaciones y viajes.

‘ANDANA. Lugares de memorias’, producida por el Consorci de Museus en colaboración con la UV, invita a un recorrido que toma como hilo conductor el movimiento solidario emprendido después de la dana del 29 de octubre en la provincia de València.

La muestra, que se presentó en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València en 2025, ya ha visitado otras poblaciones afectadas por la riada como Algemesí, en la Ribera Alta y Alaquàs, en l’Horta Sud, antes de llegar a Utiel donde permanecerá en la Casa de la Cultura hasta el próximo 3 de julio.