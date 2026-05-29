Juanma Romero

Protestas en la Agencia Tributaria en el momento clave de la Campaña de la Renta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, ha convocado para este viernes concentraciones y paros parciales de una hora en la Agencia Tributaria de Valencia para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de los acuerdos firmados con la AEAT.

La protesta coincide con un momento clave de la Campaña de la Renta 2025, ya que este 29 de mayo se abre el plazo para que los contribuyentes puedan solicitar cita previa para la atención presencial en oficinas. La asistencia presencial comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el final de la campaña.

Los paros, convocados se han producido en todas las oficinas, sedes y centros de trabajo de la Agencia Tributaria en España. CSIF ha llamado también a concentrarse ante las delegaciones especiales de la AEAT en todas las comunidades autónomas, incluida la de Valencia.