🔹 Superdeportes 29/05/26 / David García Sebastiá

🔹 Superdeportes 29/05/26

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Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 37 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, a los campeones de España de Frontenis Pre, en Edad Escolar, en Frontón de 30 metros. Charlamos con la jugadora de la selección de Frontenis de la Comunitat Valenciana, Alejandra Sáez, y con los jugadores Iker Martínez y Joan López. Los tres llegan acompañados del presidente de la Federación de Frontenis y Pelota de la Comunitat Valenciana, Miguel Montalbán. La selección autonómica ha arrasado en el medallero del Campeonato de España de Ontinyent con 6 oros y 4 platas. Mientras, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, mención especial para el Valencia CH femenino, que, este fin de semana, juega la Final Four de Ascenso a la Liga Iberdrola, en el Club de Campo Villa de Madrid. Además, en este Superdeportes, Todo Menos Fútbol, reservamos un espacio para el balonmano masculino. Hablamos con el presidente del Fertiberia Puerto de Sagunto, Carlos Argente, tras lograr el ascenso a la Liga ASOBAL el pasado fin de semana. Por otra parte, en la sección multideporte de FibraValencia, nos hacemos eco de la nueva iniciativa de Fibravalencia: el Valencia Xiques 3x3, un torneo de basket 3x3, que cuenta, como madrinas, con Sandra Ygueravide, Seleccionadora nacional de baloncesto 3x3, y con Vega Gimeno, Coordinadora de Basket 3x3 en la Real Federación Española de Baloncesto. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, abrimos las puertas de Levante TV a la actual campeona del Individual de Raspall Femení, Victoria Díez. Este fin de semana buscará su noveno título individual en la Gran Final de la Llosa de Ranes. Victoria, que jugará contra Ana de Beniparrell, llega acompañada de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López.