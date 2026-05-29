Penélope Maestro

El tabaco mata a 6.500 valencianos al año

Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco, que se conmemora cada 31 de mayo, el Instituto Médico Valenciano y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, han alertado sobre el impacto que continúa teniendo el tabaquismo en la salud pública. Concretamente en en la Comunitat Valenciana, se calcula que el tabaco provoca alrededor de 6.500 muertes cada año.

Aunque la prevalencia del tabaquismo ha descendido en las últimas décadas, pasando del 32 % de fumadores habituales en 2001 al 17,6 % actual, ambas instituciones consideran que el ritmo de descenso sigue siendo insuficiente, por lo que es necesario seguir reforzando las campañas de prevención y concienciación, ampliar los espacios sin humo y facilitar el acceso a tratamientos eficaces para abandonar el tabaco, además de fortalecer la formación de los profesionales sanitarios en el abordaje del tabaquismo.