Tot és Festa revive las fallas imposibles

El universo fallero vuelve a mirarse al espejo esta semana en Tot és Festa, el programa de Levante Televisión que combinará debate, memoria festiva y mucho humor en una edición marcada por la complicidad entre sus invitados y la reflexión sobre el futuro de las Fallas.

Tras la enorme repercusión generada la pasada semana, el programa retomará el debate sobre la posibilidad de adelantar la Plantà para ganar un día más de Ofrenda, una propuesta que ha provocado opiniones enfrentadas dentro del colectivo fallero y que sigue despertando preguntas fundamentales sobre el modelo de fiesta que quiere València para el futuro. Para ello, Jaume Bronchud reunirá en plató a Javier Valiente, Merche Garín, Andoni Soriano y Cristina Estévez, quienes analizarán las distintas posiciones surgidas tras el debate y compartirán, además, el lado más cotidiano y divertido de sus propias vivencias falleras. Una tertulia cercana, espontánea y cargada de anécdotas que mostrará la cara más humana de quienes viven la fiesta durante todo el año.

Antes de ello, Javier Valiente protagonizará una nueva entrega de su sección `Tot és fusta´, centrada esta vez en algunas de las históricas fallas municipales de València que en su momento sorprendieron por su innovación y que, según reflexionará el programa, quizá hoy serían consideradas `demasiado modernas´ para plantarse en la plaza del Ayuntamiento. Junto a Bronchud repasará monumentos emblemáticos, polémicas de otras épocas y curiosidades que ayudan a entender cómo ha evolucionado la mirada de la ciudad sobre su propia fiesta.

El programa también ofrecerá imágenes exclusivas de la boda de la periodista valenciana Ana Cuesta con Guillermo Calavia, celebrada el pasado fin de semana en València y convertida en uno de los acontecimientos sociales más comentados de los últimos días. La presentadora de La Sexta eligió su ciudad natal para una ceremonia marcada por el sabor valenciano, con celebración tradicional, ambiente fallero y hasta una mascletà en una histórica cartuja valenciana.

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Tot és Festa se emite en Levante Televisión los sábados a las 21.30 y 23.30 horas, el domingo a las 14 y 20.30 horas, los martes a las 22 horas y el miércoles a las 12 horas.