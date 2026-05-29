César Molins

Victoria apunta a su noveno Individual de Raspall

César Molins

Compartir por redes sociales

La jugadora profesional del Club Raspall Bicorp, Victoria Díez, ha asegurado, en Levante TV, que llega en su mejor momento a la gran final del próximo domingo contra Ana de Beniparrell (La Llosa de Ranes, 11:15h).

La reina del raspall busca su noveno título Individual, en su cuarta final consecutiva contra Ana.

"Yo, al final, siempre quiero más", ha dicho en el programa Superdeportes, Todo Menos Fútbol. Aunque es consciente de que, para los aficionados, parte como gran favorita, Victoria considera que las partidas hay que jugarlas: "Sé que igual soy favorita, pero yo no lo siento como tal, porque hay que jugar".