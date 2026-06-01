Penélope Maestro

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El Ayuntamiento concede récord de ayudas al material escolar en València

El Consistorio consolida y amplía el plan de ayudas escolares y a la conciliación puesto en marcha en 2024, que destina cerca de 7 millones de euros cada curso a las familias valenciana. Las becas comedor concedidas por el Ayuntamiento han superado los 6.000 beneficiarios en los cursos 2024/25 y 2025/26, frente a las 2.700 solicitudes concedidas en el curso 2022/23. Las ayudas a la escuela de julio también han alcanzado el récord histórico de beneficiarios este mismo curso, con más de 5.900 escolares beneficiados.