Penélope Maestro

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La escuela concertada aumenta presión educativa desde esta semana

Cuando la enseñanza pública alcanza la cuarta semana de movilización, en los próximos días se le unirá la enseñanza concertada. Ante la falta de acuerdos, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de la Comunitat Valenciana (FSIE-CV), junto al resto de organizaciones sindicales de la enseñanza concertada (USOCV, CCOO-PV, UGT Servicios Públicos y STEPV-IV), harán un paro parcial los días 3, 10 y 17 de junio entre las 8 y las 10.30 horas.

Además de las huelgas parciales, se llevarán a cabo movilizaciones frente la Conselleria de Hacienda, el 10 de junio de 9.30 a 10.30, y ante Les Corts Valencianes, el 17 en la misma franja horaria. El miércoles 17 también se llevará a cabo una concentración simultánea de la concertada en las tres provincias a las 18 horas.