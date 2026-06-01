Juanma Romero

Los `JASP´ del Valencia Basket colonizan la Liga Endesa

Por segunda temporada consecutiva, Jean Montero se convierte en integrante del Mejor Quinteto de la Liga Endesa. Sin ninguna duda, su aportación ha sido determinante en la excelente trayectoria llevada por su equipo a lo largo de la campaña.

El base dominicano se ha quedado a un paso de entrar en el Top10 de jugadores más valorados, quedando en posiciones altas en varias clasificaciones estadísticas.

La importancia de los intangibles, además, le convierten en un puntal fundamental en los esquemas de su técnico. Esto también ha hecho que haya sido el más votado por los entrenadores de la competición, siendo elegido por 15 de los 18.

Sús números han sido irrefutables.14,2 puntos, 3,8 asistencias, 2,6 rebotes, 1,2 recuperaciones y 16,0 de valoración en 20:30 por encuentro (26 partidos).

29 puntos, 3 asistencias, 4 rebotes y 31 de valoración en 23:18 (vs Unicaja) fue su mejor partido.

Junto a Montero conforman el mejor quinteto David DeJulius (UCAM Murcia), Mario Hezonja (Real Madrid), Timothé Luwawu-Cabarrot (Kosner Baskonia) y Luka Bozic (Coviran Granada).

A este reconocimiento de Montero se une el de Sergio de Larrea. El base taronja fue elegido como Mejor Joven Azulmarino de la Liga Endesa 2025-26 tras completar la mejor temporada de su todavía corta carrera y consolidarse como una pieza fundamental del Valencia Basket.

De Larrea ha firmado unos promedios de 9,6 puntos, 3 rebotes, 3,7 asistencias y 12,7 créditos de valoración en menos de 20 minutos por partido.