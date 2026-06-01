Penélope Maestro

El tiempo | Junio se inicia con temporaturas altas

Iniciamos la semana y el mes de junio con esta estabilidad que predomina en la mayor parte del país con cielos despejados o con algunos intervalos de nubes altas. Pero por la tarde se formará nubosidad de evolución en zonas del centro y este peninsular, que podrían dejar algunos chubascos y tormentas. Un cambio de mes que viene acompañado de un nuevo aumento de las temperaturas, con máximas que hoy rondan los 30 en la mayor parte del norte peninsular y entre los 33-35 en el resto del país.

La Comunidad Valenciana ha empezado con unas nubes bajas que han ido levantando hasta dejar unos cielos totalmente despejados y soleados de norte a sur. Tan solo por la tarde podrían crecer algunas nubes de evolución en el interior norte de Castellón, donde podrían darse algunos chubascos. Y en en cuanto a las temperaturas, máximas que continúan en valores entre los 27 y los 30 grados.

Para mañana se espera un ambiente estable, aunque las nubes de evolución en el interior del tercio norte por la tarde, podrían dejar algunos chubascos acompañados de tormenta. Y en cuanto a las temperaturas, pocos cambios en las máximas, aunque subirán ligeramente.