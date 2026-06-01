Penélope Maestro

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El tiempo | Previsión para mañana martes

Comunitat Valenciana: Ambiente estable, con cielos despejados y soleados con los que amaneceremos mañana martes en toda la Comunitat Valenciana.

Un ambiente que de cara a a tarde podría enturbiarse ligeramente a causa de las nubes de evolución que en el interior del tercio norte de la comunidad, podrían darse algunos chubascos acompañados de tormenta. Y si nos fijamos en las temperaturas, no notaremos muchos cambios respecto ahoy, ya que las máximas se mantienen en esos 30 grados en todo el territorio.

València: Una situación de estabilidad, con cielos completamente despejados y ambiente soleado del que también disfrutaremos en toda la provincia de Valencia, tanto en el interior como en la costa. Una jornada en la que las temperaturas tampoco variarán mucho, ya que de nuevo continuaremos con esos valores veraniegos que rondarán los 30 grados en la costa pero que los superarán en puntos del interior.