Juanma Romero

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El turismo de la Comunitat Valenciana se proyecta en Canadá

La Comunitat Valenciana presentará su oferta turística el 3 de junio en Montreal en el marco de una jornada profesional dirigida a agentes de viajes, turoperadores y medios especializados del mercado canadiense.

Esta acción promocional tiene como objetivo reforzar el conocimiento del destino en uno de los mercados emisores de largo radio con mayor potencial de crecimiento y elevada capacidad de gasto, así como generar nuevas oportunidades de colaboración comercial para el sector turístico valenciano.

Esta acción constituye uno de los actos que integran la misión comercial que la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio desarrollará en Montreal, donde tiene previsto mantener distintos encuentros institucionales y profesionales en el marco de su agenda de trabajo.

El evento, organizado por Turisme Comunitat Valenciana junto con la Oficina Española de Turismo de Toronto, contará con un programa diseñado para favorecer el networking entre profesionales, la presentación de producto turístico y el intercambio de experiencias entre operadores canadienses y representantes del destino.

La jornada incluirá, además, una propuesta gastronómica de alto valor experiencial, centrada en la puesta en valor de la gastronomía mediterránea de la Comunitat Valenciana. El chef Quique Dacosta, con tres estrellas Michelin, ofrecerá un showcooking exclusivo, seguido de una degustación de productos emblemáticos del territorio.