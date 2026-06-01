Juanma Romero

Valencia inicia el dispositivo de ayuda a las personas con discapacidad en las playas

Juanma Romero

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Con la llegada del mes de junio, comienza el dispositivo especial de asistencia al baño para personas con discapacidad. Desde hoy lunes, día 1, y hasta el próximo 15 de septiembre funcionarán tres puntos accesibles de ayuda al baño para personas con discapacidad en las playas de la Malva-rosa, el Cabanyal y Pinedo. A ello se sumarán el próximo 1 de julio los servicios de ayuda al baño a personas con capacidades diferentes en las playas de El Saler y El Perellonet, que permanecerán activos durante los meses de julio y agosto.

El operativo especial en las playas de la Malva-rosa, el Cabanyal y Pinedo funcionará todos los días, en horario de 11:00 a 19:00 horas. Por su parte, en las playas del Saler y del Perellonet, el horario previsto es de lunes viernes, de 11:00 a 15:00 horas, pero para poder acceder es necesario concertar cita llamando al teléfono 963 542 323.

El dispositivo 2026 de asistencia al baño para personas con discapacidad ha sido desarrollado por la Delegación de Playas del Ayuntamiento, y cuenta con la colaboración de las entidades AVAPACE y ASPAYM, así como de Cruz Roja.

Una de las novedades de la campaña de este año son los puntos de baño adaptados específicamente para personas con parálisis cerebral, una iniciativa de València pionera en toda Europa que impulsa el Ayuntamiento a través de un proyecto piloto en el que participan las entidades AVAPACE, ASPACE, el Instituto de Biomecánica de València y el Centro Ortopedia València. València se convierte así en la primera ciudad europea en disponer de este servicio especial, para el cual se ha desarrollado un prototipo de sillón ergonómico para la asistencia en silla anfibia.