Juanma Romero

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El Certamen Internacional de Bandas de Música `Ciutat de València´ cumple 140 años

València se prepara para celebrar una edición histórica del Certamen Internacional de Bandas de Música (CIBM) ‘Ciutat de València’, que en 2026 cumple 140 años de vida. Una efeméride que refuerza la singularidad de un certamen nacido a finales del siglo XIX y consolidado hoy como una de las grandes referencias mundiales del ámbito bandístico.

Entre las actividades previas destacan la celebración del Día de la Música, el 21 de junio, con una acción vinculada ya al aniversario del CIBM: la ’Línea del Certamen Internacional’ una intervención musical se desarrollará dentro del transporte público, con un inesperado efecto sorpresa.

También es de señalar la alianza estratégica entre el CIBM y los Gay Games Valencia 2026, que dará una visibilidad internacional de muy alto impacto a través de la colaboración con la Gay Alliance Band, banda formada por músicos provenientes de casi 20 países.

La edición del 140 aniversario contará además con una alianza estratégica con Visit València para reforzar la visibilidad internacional del certamen y proyectar la ciudad como capital musical de referencia.

La programación oficial del Certamen Internacional de Bandas de Música se desarrollará en julio en el Palau de la Música, con las distintas secciones del concurso y la participación de bandas invitadas como cierre de cada jornada.