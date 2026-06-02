Juanma Romero

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La Comunitat Valencia presenta en Europa un plan para prevenir los riesgos climáticos

La Generalitat proyecta en la Comunitat Valenciana la puesta en marcha de un Centro de Anticipación, Adaptación y Resiliencia Climática para hacer frente en mejores condiciones a futuros riesgos naturales en el área mediterránea.

Raúl Mérida ha realizado este anuncio en Bruselas durante su intervención en la IX reunión de la comisión NAT (Recursos Naturales) del Comité Europeo de las Regiones (CdR), en la que también ha participado la secretaria autonómica de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas de la Generalitat, Ruth Merino.

Según Raúl Mérida, el centro actuaría como una plataforma de inteligencia climática que combinaría “datos, conocimiento científico y análisis prospectivo para apoyar decisiones estratégicas en ámbitos como el agua, las infraestructuras, la salud, la agricultura y el urbanismo".

Así, se va monitorizar todo el mar Mediterráneo para tener información sobre los fenómenos climáticos que puedan acaecer a medio y largo plazo, por ejemplo, dentro de un año.

El Centro Valenciano de Anticipación, Adaptación y Resiliencia Climática que planea el Consell se convertiría así en el primer centro regional de Europa de estas características.