La importancia de correr con gorra en verano, en Super Running

Super Running llega con un nuevo programa este miércoles a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero en Levante Televisión.

En la edición de esta semana se va hablar de la importancia de correr con gorra, sobre todo en estos próximos meses de verano donde las temperaturas son elevadas y la proyección al sol es mayor. Correr con gorra evita la exposición directa del cráneo al sol, lo que reduce la temperatura corporal y alivia la carga sobre el sistema cardiovascular. El International Journal of Sports Medicine lo confirma: los corredores que usan gorra en calor mantienen una frecuencia cardíaca más estable y toleran mejor el esfuerzo. Las gorras y viseras para correr deben estar confeccionadas con material transpirable para ayudar a mantener una buena ventilación y evitar que en la cabeza se forme un auténtico horno, sobre todo si se pasa muchas horas bajo el sol, por culpa del exceso de sudor. La mayoría de las gorras de running están hechas con materiales ligeros como el poliéster, puede proporcionar protección contra los rayos UV y repeler el agua.

Para permitir que el aire fluya correctamente y evitar también acabar con la cabeza empapada en sudor y con mal olor, incluyen paneles de malla e incluso tejido de lana que absorbe muy bien a la vez que la mantiene totalmente seca. Cada vez más gorras y viseras de running tienen un acabado repelente duradero para permanecer seco en caso de que se corra bajo la lluvia. La sujeción es también un punto importante a la hora de elegir unas buenas gorras y viseras para correr, ya que no todas las cabezas tienen el mismo tamaño.

Por otro lado, el programa se marchará hasta Ribarroja para conocer una nueva edición de su Volta a Peu Nocturna. Esta prueba tendrá lugar el 26 de junio y ofrece la posibilidad de participar en una carrera de asfalto o en una de montaña. La prueba de asfalto tendrá un recorrido de 7 kilómetros mientras que la de montaña será de 8,5 kilómetros.

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En el apartado de actualidad el espacio hablará de las carreras más destacadas acontecidas el fin de semana y de las que llegarán en los próximos días.