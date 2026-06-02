Juanma Romero

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El Maratón de Donación de Sangre de Levante será el 8 de junio

La doctora Cristina Arbona, directora del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana, ha hecho un llamamiento para que sean muchas las personas que se acerquen a donar el próximo 8 de junio, ya este simple gesto puede salvar hasta tres vidas.

La jornada de donación tendrá lugar en el MuVIM en la calle Quevedo, 10 de Valencia. El horario para acercarse a donar comenzará a las 9 horas y se extenderá hasta las 20.30 horas.