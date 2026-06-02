Juanma Romero

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El Nou Mestalla, en el paso previo al izado de la gran cubierta

El Nou Mestalla continúa progresando en su construcción, en este caso, ya está ultimando la instalación de los detalles finales previos al izado de la gran cubierta que protegerá los 70.044 asientos que tendrá nuestra nueva casa valencianista.

Durante estos días, se ha completado el montaje de los andamios auxiliares para la instalación de los cables del anillo de tracción, así como se ha avanzado en las protecciones de la grada para el despliegue de los cables radiales (diversos ya implementados).

A su vez, se ha continuado con la ejecución de la fachada, las torres de escalera y diversas zonas interiores.