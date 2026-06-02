Juanma Romero

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El PAI de Benicalap proyecta 55 viviendas públicas y zona verde

El Ayuntamiento de València ha firmado el convenio correspondiente al Programa de Actuación Integrada (PAI) de Gil Sumbiela, un paso más hacia la urbanización de 5.967 m² en un ámbito degradado en el cruce de las calles del Periodista Gil Sumbiela y del General Llorens, en el barrio de Benicalap. La actuación contempla la construcción de 102 viviendas, de las que 55 serán de protección pública (VPP).

Una de las características más destacadas del proyecto es que el Plan de Reforma Interior (PRI) definitivo incluye mejoras para redistribuir la edificabilidad y reorientar el espacio libre. La propuesta original planteaba una plaza interior de uso exclusivo para los residentes de la nueva edificación, pero el nuevo diseño la convierte en un jardín exterior de acceso público, abierto directamente desde las calles Periodista Gil Sumbiela y General Llorens.

El solar donde se ubica el PAI se encuentra completamente infrautilizado y con graves carencias, que se resolverán con las obras de urbanización. El proyecto cuenta con un presupuesto superior a los 812.000 euros (sin IVA) y se ejecutará en un plazo previsto de cuatro meses una vez se formalice el acta de replanteo.

La actuación permitirá obtener un total de más de 2.000 m² de suelo dotacional de uso público, en los que se incluyen 1.372 m² de zona verde computable y 697 m² de viario de prioridad peatonal.

La gran plaza-zona verde resultante contará con zona de juegos infantiles, sistemas urbanos de drenaje sostenible para la gestión eficiente de las aguas pluviales y especies arbóreas de bajo consumo hídrico.

Además, el proyecto contempla la instalación de alumbrado público con luminarias LED de alta eficiencia y telegestión, para mejorar la seguridad y la calidad del espacio público.