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La PAU arranca en la Comunitat Valenciana hoy martes

La PAU arranca en la Comunitat Valenciana hoy martes con 25.000 alumnos y 55 tribunales. Una nueva convocatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en la que participarán 25.666 estudiantes matriculados en la Fase Obligatoria. La cifra supone un importante incremento respecto al curso anterior y confirma la tendencia al alza en el número de jóvenes que aspiran a acceder a estudios universitarios.