Penélope Maestro

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El tiempo | Previsión para mañana miércoles

Comunitat Valenciana: Tiempo plenamente veraniego el que viviremos mañana miércoles en toda la Comunitat Valenciana. Aunque amaneceremos con estabilidad, los intervalos nubosos podrían ir en aumento en el litoral central y en el norte de Alicante, donde podrían registrarse algunos chubascos aislados, especialmente entre el norte de Alicante y el sur de Valencia.

En cuanto a las temperaturas, aunque el descenso apenas se notará, las máximas bajarán ligeramente y oscilarán entre los 27 y los 28 grados, con valores de hasta 28 grados en Castellón y Alicante, y de 27 grados en Valencia.

València: Los cielos despejados y soleados volverán a acompañarnos mañana en toda la provincia de Valencia. No obstante, las temperaturas descenderán ligeramente, aunque continuarán rondando los 28 y 30 grados.