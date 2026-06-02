Juanma Romero

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Valencia Basket y Bilbao Basket, viejos enemigos íntimos

Valencia Basket ya conoce su camino en los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa. Tras cerrar la fase regular con una importante victoria en Barcelona, el conjunto taronja finaliza en segunda posición y se enfrentará al Surne Bilbao Basket, séptimo clasificado de la competición.

La serie arrancará este miércoles 3 de junio a las 19:00 horas en el Roig Arena, donde el equipo dirigido por Pedro Martínez contará con el factor cancha a favor. El segundo partido se disputará el viernes 5 de junio en la pista del conjunto bilbaíno, en el mismo horario. En caso de ser necesario un tercer encuentro, este volvería a jugarse en Valencia el domingo 7 de junio a las 18:00 horas.

No se trata de un duelo nuevo ya durante varias temporadas el equipo y los hombres de negro fueron enemigos íntimos.

En la campaña 2010-2011 los dos equipos se vieron las caras en un playoff en el que con Pesic en el banquillo el Valencia Basket tenía el factor cancha. Sin embargo, el cuadro bilbaino asaltó la Fonteta y con jugadores como Vasileiadis, Hervelle o Mumbrú noquearon a los taronja en Miribilla para alcanzar además esa temporada la final de la liga ACB.

Cuatro temporadas después se volvieron a ver las caras pero con el factor cancha para los bilbaínos. El Valencia Basket le devolvió la moneda en una serie en la que ningún equipo ganó su partido como local y en la que el Valencia Basket consiguió por primera vez superar una ronda con el factor cancha en contra. Carles Duran fue el técnico de aquel momento y todo el mundo recuerda la exhibición entre otros de Pau Ribas.

El Bilbao Basket regresa a una eliminatorias por el título once años después y con el ánimo de recuperar el espíritu de las batallas del pasado, mientras que Valencia Basket no quiere sorpresas y buscar seguir cabalgando en una temporada en la que se quiere seguir haciendo historia.