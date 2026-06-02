Juanma Romero

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Valencia conciencia a los ciudadanos sobre el reciclaje en puertas del Día Mundial del Medio Ambiente

María José Catalá ha participado en un acto organizado por la Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos celebrado en La mare que va, un centro de formación en hostelería para personas con síndrome de Down.

La campaña de fomento del reciclaje está protagonizada por las “Amparos”, dos influencers de la Asociación Asindown.

València dispone de 500 islas de contenedores de todas las fracciones repartidas por toda la ciudad. La ciudad tiene un ecoparque fijo en Vara de Quart, tres ecoparques móviles propios y un servicio gratuito de recogida de mobiliario por medio del teléfono 010 de información municipal .

La alcaldesa ha recordado el trabajo conjunto entre ciudadanía y administraciones en favor del reciclaje.

En el acto, en el que también ha estado presente el presidente de la EMTRE y alcalde de Almàssera, Emilio Belencoso, y el concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Carlos Mundina, se ha recordado la importancia de reducir, reutilizar y reciclar, no derrochar agua ni energía, comprar en los comercios de proximidad, separar los residuos, consumir productos de temporada, no tirar las cosas al suelo y separar los residuos en los contenedores correspondientes.