Juanma Romero

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Bunkers climáticos frente al calor

La ciudad de València contará este verano con una amplia red de refugios climáticos distribuidos por los distintos barrios y pedanías de València, integrada por equipamientos municipales y espacios públicos preparados para ofrecer confort térmico y protección frente al calor extremo, especialmente a las personas más vulnerables.

Los refugios climáticos son espacios accesibles donde la ciudadanía puede resguardarse de las altas temperaturas durante los episodios de calor intenso. Estos espacios ofrecen sombra, climatización, zonas de descanso y acceso a agua potable y se convierten en puntos de apoyo fundamentales para la salud y el bienestar de la población durante los meses más cálidos del año.

La alcaldesa, María José Catalá, acompañada del concejal de Mejora Climática, Carlos Mundina, ha visitado uno de estos refugios, en concreto la oficina de la energía de Aiora, en la calle de José María Haro.

Con la ampliación de 2026, la red refuerza su cobertura territorial hasta garantizar la presencia de, como mínimo, un refugio climático en cada distrito, acerca estos espacios de protección a más barrios y facilita su acceso a la población.

Entre los refugios habilitados se encuentran los equipamientos gestionados por València Sostenible, el Palau de Congressos, centros municipales de actividades para personas mayores, museos municipales y el Museo de las Ciencias, centros culturales o bibliotecas, entre otros espacios.