Juanma Romero

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La Devesa de El Saler cumple 99 años

La Concejalía de Devesa-Albufera ha celebrado, como cada 3 de junio, el ‘Día de la Devesa’ en la Casa Forestal de El Saler. Bajo el lema “1927–2026: La Devesa, 99 años de legado compartido” ha conmemorado la adquisición de la Devesa de l'Albufera por parte del Ayuntamiento de Valencia en 1927.

El acto se ha iniciado con una exposición con fotografías históricas, mapas antiguos, documentos de compra e imágenes de distintas épocas. Posteriormente, se ha hecho un reconocimiento a todos los que trabajan en la conservación del espacio natural.

La jornada ha seguido con la presentación de los trabajos que marcarán el camino hacia la celebración del centenario en 2027 que incluirá iniciativas de restauración, educación ambiental y proyectos de conservación destinadas a reforzar la protección de este espacio natural.