Juanma Romero

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Meunier: delantero antes que lateral, cartero antes que futbolista

Thomas Meunier, jugador pretendido por el Valencia CF, fue considerado un gran talento desde pequeño. Meunier nació en Sainte-Ode, Bélgica. Con 12 años, fue aceptado en la academia junior del club profesional Standard de Lieja, donde estuvo dos años. Después se mudó a Virton, donde jugó principalmente en la tercera división y trabajó como cartero al mismo tiempo, antes de dar el salto al fútbol profesional.

Meunier jugaba con delantero aunque su paso al Brujas lo reconvirtió en lateral.

Tras brillar con el RE Virton, Meunier se pasó al Club Brujas, donde jugó de 2011 a 2016. Durante ese periodo, debutó con la selección nacional belga, concretamente el 14 de noviembre de 2013.

Su rendimiento le abrió las puertas del PSG en 2016, etapa en la que conquistó varios títulos nacionales y adquirió experiencia al más alto nivel europeo.

En 2020 fichó por el Borussia Dortmund, donde permaneció hasta comienzos de 2024, cuando se incorporó al Trabzonspor.

Meses después regresó a la Ligue 1 para unirse al LOSC Lille, club en el que ha continuado su carrera hasta este verano.

Paralelamente, Meunier ha sido un habitual de la selección belga, que ha vuelto a contar con él para el Mundial.

En su palmarés destacan 3 ligas en Francia, 1 liga belga, 3 copas francesa, 1 copa alemana, 1 copa belga y 3 copas de la liga de Francia.