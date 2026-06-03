Juanma Romero

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Roig Arena ingresa en la Asociación Hispanohablante de Arenas del Espectáculo

Roig Arena ha ingresado como nuevo miembro de la Asociación Hispanohablante de Arenas del Espectáculo (AHAE), entidad que tiene el objetivo de unir a los principales recintos de espectáculos de habla hispana.

De esta manera, Roig Arena se une a Movistar Arena Buenos Aires (Argentina), Movistar Arena Bogotá (Colombia), Davi Arena (Colombia), Movistar Arena Madrid (España), Foro GNP Mérida (México), Auditorio GNP Puebla (México) y a Antel Arena (Uruguay) como miembro de la asociación.

AHAE se constituyó en octubre de 2025 con el objetivo de unir los principales arenas de ciudades y países de habla hispana, fomentando la colaboración, el intercambio de conocimiento y la creación de oportunidades conjuntas.

La asociación se trata de un vehículo facilitador para promotores y artistas, simplificando la planificación de giras a través de territorios conectados por una lengua y una cultura comunes. En este sentido, la AHAE cuenta también con el objetivo de potenciar la visibilidad de la cultura hispanohablante en el mundo del espectáculo.