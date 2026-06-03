`El sótano´ de Roberto Leal, este jueves en Levante Televisión

Roberto Leal será el protagonista de este jueves en Levante Televisión para hablar de su último libro `El sótano´. Adentrarse en las páginas de `El sótano´ es sumergirse en una atmósfera densa y envolvente, donde la tensión se construye con una maestría sutil y constante. La narrativa te atrapa desde el primer momento, invitándote a explorar los rincones más oscuros de la psique humana y las complejidades de las relaciones interpersonales. Es una experiencia que dejará al lector reflexionando mucho después de haber cerrado el libro, con una sensación inquietante que perdura y que invita a cuestionar la realidad.

La obra de Roberto Leal aborda principalmente la obsesión y sus devastadoras ramificaciones en la vida de una persona, mostrando cómo un interés puede escalar hasta convertirse en una fuerza destructiva. También explora la fragilidad de la reputación y cómo las percepciones externas, a menudo infundadas, pueden desmoronar la existencia de un individuo y sus planes de futuro. Otro tema central es la vigilancia y el control, mostrando cómo la observación puede transformarse en una herramienta de poder y manipulación, con un coste emocional y psicológico elevado. Finalmente, se indaga en la búsqueda de una segunda oportunidad y los límites morales que uno está dispuesto a cruzar para alcanzarla, cuestionando la ética de los medios para lograr un fin.

En cuanto a la trama, tras convertirse en sospechoso de la desaparición de su pareja, Samuel ve cómo su vida se desmorona ante sus ojos: su reputación, su trabajo y sus planes de futuro desaparecen. Años después, unas misteriosas cartas le dejan entrever una vida que creía inalcanzable. Entonces aparece ella. Mia. Guapa, elegante y casada. Y lo que empieza como interés se convierte en una obsesión. Desde la oscuridad de un sótano olvidado, sabe cómo acercarse a ella y aunque sus métodos no sean los más convencionales, nada podrá detenerle.

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Roberto Leal (1979) es un periodista sevillano y uno de los profesionales más populares y queridos de la televisión. Comenzó su andadura como reportero en `España Directo´ y se ha convertido en presentador de programas de éxito como `Pasapalabra´, `El Desafío´ u `Operación Triunfo´. A lo largo de su carrera ha recibido el premio Ondas, tres Iris de la Academia y una Antena de oro y de plata. Es autor de varios libros de recetas, un libro infantil y otro humorístico. Con `El Sótano´ inicia su trayectoria dentro de la novela.