Penélope Maestro

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El tiempo | Posibles chubascos y tormentas en la mitad norte de la Comunitat Valenciana

Penélope Maestro

El nuevo frente que ha entrado por el noroeste peninsular ha comenzado a dejar inestabilidad en numerosos puntos, con cielos cubiertos, precipitaciones y un ligero descenso de las temperaturas.

De cara al jueves, la jornada comenzará con cielos parcialmente despejados y algunas nubes altas. Sin embargo, durante la tarde crecerán nubes de evolución en la mitad norte de la Comunitat Valenciana que podrían dejar chubascos localmente fuertes e incluso tormentosos.

A pesar de esta situación, las temperaturas seguirán siendo elevadas, con máximas que volverán a situarse entre los 28 y los 32 grados en gran parte del territorio, alcanzando los 34 grados en Gandia.

En la provincia de Valencia predominarán los cielos poco nubosos durante buena parte del día, aunque de cara a la segunda mitad de la jornada podrían aparecer algunos intervalos nubosos. Las temperaturas máximas volverán a rondar los 30 y 31 grados, con registros que podrían alcanzar los 36 grados en Xàtiva.

La situación estará marcada por la estabilidad atmosférica en el conjunto del territorio, aunque con posibilidad de chubascos y tormentas durante la tarde en zonas de la mitad norte de la Comunitat Valenciana.