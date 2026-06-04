Juanma Romero

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El Ayuntamiento de Valencia condena el asesinato machista de Callosa de Segura

Juanma Romero

El Ayuntamiento de València ha mostrado esta mañana su condena al último caso de violencia de género ocurrido en Callosa de Segura. La corporación se ha reunido en la puerta principal de la casa consistorial para guardar un minuto de silencio en memoria de la mujer de 38 años asesinada, presuntamente, a manos de su pareja en la citada localidad alicantina. Tras este gesto, la alcaldesa de València, María José Catalá ha recordado que `el Ayuntamiento manifiesta su rechazo y su dolor siempre que hay una víctima de violencia de género´.

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de València presta atención a las víctimas de violencia de género a través del Espai Dones i Igualtat así como también se puede hacer en el 016, teléfono de emergencias o policía.