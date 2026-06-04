Juanma Romero

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El Circuit Valencia Ciudad del Running abre sus primeros 700 metros ampliados

Juanma Romero

Valencia Ciudad del Running está de enhorabuena. El circuito para corredores, la infraestructura específica para el running creada en el Jardín del Turia, inaugura el primer tramo de su ampliación. Con esta apertura suma los primeros 700 metros de este proyecto de extensión del trazado en dirección al mar que comenzó el pasado mes de febrero.

De esta forma, el Circuit Valencia Ciudad del Running ha añadido esos 700 metros a los 5.731 originales en el Tramo XII del Jardín del Turia, desde el Parque Gulliver hasta el Puente de Monteolivete, manteniendo las mismas características especiales para la práctica deportiva en estos nuevos metros.

El proyecto de ampliación continúa ahora con una segunda fase que discurrirá hasta el Tramo XVI en el actual final del Jardín del Turia. La apertura de esta última fase está prevista para el otoño, hasta alcanzar los 2,1 kilómetros de la ampliación y que extenderá la longitud total del trazado hasta prácticamente 8 kilómetros. El conjunto de la ampliación de la infraestructura deportiva con más usos de la ciudad, con cerca de 800.000 usos al año, está presupuestado en 2,8 millones de euros que asumirá la Fundación Trinidad Alfonso, así como el mantenimiento posterior de la instalación hasta 2029.