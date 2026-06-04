Juanma Romero

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Dimitrievski, una renovación ganada con hechos

Stole Dimitrievski seguirá en el Valencia durante las dos próximas temporadas. El conjunto de Mestalla ha ejecutado la cláusula que existía en el contrato del portero internacional normacedonio para ampliar su vinculación con la entidad valencianista hasta junio de 2028.

De esta manera, el club blinda la continuidad en la capital del Turia de un futbolista que se ha convertido en una de las piezas importantes del equipo en el tramo decisivo del curso. El meta ha dado un giro radical a su situación en el club, pasando de ser sancionado económicamente por unas polémicas declaraciones sobre el contrato de Julen Agirrezabala a convertirse en uno de los mejores futbolistas de la temporada tras asumir la titularidad con la baja por lesión del meta vasco.

Dimitrievski, nacido en Kumanovo el 25 de diciembre de 1993, aterrizó en Valencia en el verano de 2024 y desde entonces ha disputado un total de 33 encuentros oficiales repartidos entre LaLiga y la Copa del Rey. El internacional con Macedonia del Norte contribuyó de forma notable a la mejora de los resultados del equipo durante la segunda vuelta, un periodo en el que el Valencia mostró una mayor solidez defensiva y elevó su nivel competitivo.

De hecho, el portero dejó la portería a cero en cinco encuentros que terminaron con triunfo valencianista, frente a Getafe, Levante, Osasuna, Sevilla y Athletic Club, actuaciones que reforzaron su peso dentro de la plantilla.

Dimitrievski ha disputado recientemente dos compromisos amistosos con la selección de Macedonia del Norte ante Bosnia y Herzegovina y Turquía y, una vez finalice sus vacaciones, el portero se reincorporará al trabajo junto al resto de sus compañeros para comenzar la preparación de una nueva temporada en la que seguirá defendiendo la portería valencianista.