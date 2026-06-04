Juanma Romero

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Dos estudiantes palestinas encuentran una nueva vida gracias a la UPV

Nariman Salem Irheem, una estudiante de 20 años de Gaza (Palestina), respondió entre lágrimas a la comunicación por videollamada en la que, hace pocos días, el rector de la Universitat Politècnica de València (UPV), José Esteban Capilla, le confirmaba el ok definitivo. Después de meses de una intensísima batalla burocrática, el último permiso había sido concedido: el 1 de junio, tanto ella como su hermana Roba Irheem (19 años) saldrían de Gaza en dirección a una nueva vida.

En verano de 2024 el Consejo de Gobierno aprobó una resolución de apoyo a Palestina. En este contexto, llegó el mensaje de Nariman al whatsapp de la UPV, solicitando su admisión por causas humanitarias.

Con todo preparado, Nariman y Roba iniciaron la madrugada del pasado lunes un viaje que las llevó a atravesar el paso fronterizo de Kerem Shalom, cruzar Cisjordania hasta llegar a Ammán -donde disponían de un permiso de 32 horas para abandonar el país- volar el martes hasta Madrid y, posteriormente desplazarse por carretera hasta Valencia.

Ahora, una vez en Valencia, les toca preparar la prueba de acceso a la universidad que realizarán a través de la UNED.

Nariman, de hecho, se graduó en Tawjihi en 2023 con una nota media de 9,91 y, pese a los bombardeos y los continuos desplazamientos, acabó un año académico de la licenciatura en Ingeniería de Ciberseguridad impartida en inglés en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Gaza. Roba, también con excelentes calificaciones, sigue el camino de su hermana.