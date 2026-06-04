Juanma Romero

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La Fe implanta la cirugía robótica para restaurar la fertilidad en mujeres que han superado el cáncer

Juanma Romero

El Hospital Universitari i Politècnica La Fe ha realizado sus primeras intervenciones de reimplante de corteza ovárica utilizando cirugía robótica, un procedimiento dirigido a restaurar la fertilidad en mujeres que han superado un cáncer. Esta técnica se aplica a pacientes que, por la urgencia de iniciar quimioterapia o por ser prepúberes, no han podido vitrificar ovocitos y han tenido que decantarse por la criopreservación de tejido ovárico.

La incorporación del sistema Da Vinci frente a la laparoscopia convencional permite un manejo más preciso de fragmentos de tejido de apenas 3 milímetros. La visión en 3D y el instrumental articulado facilitan suturas más finas y un contacto más estrecho entre la corteza y la médula del ovario, lo que optimiza la revascularización del injerto, factor determinante para su supervivencia.

Además, este abordaje permite que la paciente reciba el alta hospitalaria en menos de 24 horas.

El Hospital La Fe, que ha realizado un total de 56 cirugías de reimplante con diversas técnicas hasta 2025, se sitúa con estos dos primeros casos entre los centros pioneros en el uso de robótica para esta indicación en España.