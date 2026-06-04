La Miastenia sale del anonimato, la primera vivienda juvenil y Miss Teen Valencia, en Revista de Sociedad

La nueva edición de Revista de Sociedad llega esta semana con una combinación de historias humanas, actualidad social, experiencias personales y proyectos que están marcando la actualidad de la Comunitat Valenciana.

Uno de los momentos más emotivos del programa será la entrevista con Raquel Pardo, presidenta de la Asociación Miastenia de España (AMES), y Toni Benavent, paciente de esta enfermedad neuromuscular. Coincidiendo con la reciente celebración del Día Mundial de la Miastenia, ambos darán voz a miles de personas que conviven con una patología todavía desconocida para gran parte de la sociedad. Además, conoceremos la campaña nacional `Protagonistas Desconocidos´, una iniciativa que ha conseguido movilizar a instituciones, pacientes y ciudadanos de toda España.

El programa también pondrá el foco en una de las principales preocupaciones de los jóvenes: el acceso a la vivienda. De la mano de Aleix Miralles, se analizarán las ayudas, avales y fórmulas de financiación que pueden facilitar la compra de una primera vivienda en un contexto marcado por los elevados precios del mercado inmobiliario.

Además, Araya Frasquet compartirá una experiencia muy personal al someterse a un cambio de imagen de la mano de Rafa Girbés, mostrando todo el proceso.

La juventud volverá a ser protagonista con la visita de los responsables de Miss Teen Valencia, un certamen que apuesta por la formación, la autoestima, la comunicación y el crecimiento personal de los jóvenes participantes. Un proyecto que demuestra que detrás de la pasarela también existen valores, disciplina y oportunidades de futuro.

El programa completará su recorrido con noticias de actualidad de las tres provincias, incluyendo la experiencia `La Artesanía del Descanso´ celebrada en Valencia, el impacto internacional de Modavisión en Castellón y el éxito del Festival Internacional de Cine de Alicante.

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Una edición repleta de historias inspiradoras, testimonios de superación, actualidad social y protagonistas que reflejan la diversidad y el dinamismo de la Comunitat Valenciana.