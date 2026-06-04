ue / Juanma Romero

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Roberto Leal debuta con `El sótano´ en la novela

El popular presentador de televisión Roberto Leal ha hablado en Levante Televisión sobre `El sótano´, su primera novela.

El periodista andaluz ha tomado como género el thriller y la novela negra con una trama intensa y que tuvo su origen en una experiencia personal del propio Leal.

Roberto Leal ha reseñado que ha sido satisfactoria su experiencia como escritor y que le gustaría continuar su trayectori literaria.