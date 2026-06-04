Penélope Maestro

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El tiempo | Viernes inestable y con temperaturas primaverales

La provincia de València afrontará este viernes una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con cielos nubosos y precipitaciones débiles que podrían hacer acto de presencia desde la madrugada y prolongarse hasta la mitad del día.

Aunque las lluvias irán remitiendo conforme avancen las horas, la nubosidad continuará siendo abundante durante buena parte de la jornada. Esta situación también tendrá reflejo en los termómetros, que experimentarán un notable descenso respecto a días anteriores. Las temperaturas máximas se situarán en torno a los 24 grados, dejando un ambiente mucho más suave.

La inestabilidad afectará al conjunto de la Comunitat Valenciana, especialmente al sur de la provincia de Valencia y al norte de Alicante, donde también se esperan precipitaciones débiles. En general, las máximas oscilarán entre los 24 y los 27 grados.

Se trata de un cambio radical del tiempo que devolverá el ambiente primaveral a la provincia de Valencia tras varios días de calor. Sin embargo, este descenso térmico tendrá corta duración, ya que la previsión apunta al regreso de la dorsal anticiclónica durante el fin de semana, favoreciendo de nuevo temperaturas superiores a los 30 grados.