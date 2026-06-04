Juanma Romero

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Tomatina 2026: con la accesibilidad y la internacionalización por bandera

El Patio de la Scala de la Diputació de València ha acogido este jueves la presentación oficial de la 79ª edición de La Tomatina de Buñol, que este año se celebrará el miércoles 26 de agosto. El acto, presidido por el presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, la alcaldesa de Buñol, Virginia Sanz, y el teniente de alcalde y responsable de la fiesta, Sergio Galarza, ha servido para desvelar la hoja de ruta de una edición que combina internacionalización, arraigo local e inclusión social. Asimismo, se ha dado a conocer el nuevo cartel.

La principal novedad de la Tomatina de este año es la puesta en marcha del plan '+ ACCESIBLE'. Bajo la premisa de que crecer significa "abrazar la diversidad y no dejar a nadie atrás", el Ayuntamiento de Buñol ha presentado una batería de medidas novedosas para garantizar la accesibilidad universal en el evento.

Un equipo de voluntarios ampliado facilitará el acceso tanto al recinto general como al área reservada.

La fiesta estrena además una página web oficial totalmente renovada, más moderna, adaptada y accesible, a la que se sumará el uso de pictogramas informativos.