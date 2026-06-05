Kevin Galindo

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BIOPARC llama a la acción por el Día del Medio Ambiente

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, los BIOPARC de Fuengirola, Valencia y Gijón reclaman "pasar de la preocupación a la acción" al defender la protección de la biodiversidad como la herramienta más eficaz contra la crisis climática.

A través de proyectos internacionales de conservación y la creación de refugios climáticos urbanos, demuestran con hechos que la preservación de la naturaleza es el único camino para asegurar el futuro del planeta.