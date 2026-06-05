Juanma Romero

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Cris Ouviña, otra histórica que no seguirá en el Valencia Basket

El equipo femenino del Valencia Basket confirma su cambio de ciclo.

Tras la no continuidad de Rubén Burgos y Queralt Casas, el club ha confirmado la salida de Cris Ouviña.

La base aragonesa no seguirá en el Roig Arena tras haber defendido la elástica taronja durante seis temporadas y con un paréntesis tras haber sido madre.

La jugadora deja el Valencia Basket con un importante legado baloncestístico además de haber sido partícipe en nueve titulos.