Cuentacuentos en las bibliotecas para fomentar la lectura entre los niños
Las bibliotecas municipales de Valencia ofrecerán una programación de cuentacuentos para niños y niñas de 0 a 5 años.
En concreto, el gobierno municipal ha aprobado la contratación de la actividad De la nana al cuento: leer antes de leer de El sitio de las palabras S.L., que ofrecerá varias sesiones en las distintas bibliotecas de la ciudad.
De la nana al cuento: leer antes de leer es una aproximación a la prelectura desde la oralidad para favorecer el acompañamiento literario como factor clave para el desarrollo evolutivo, emocional y madurativo de los niños y para preparar actividades que mezclan vertientes imprescindibles en la etapa educativa como la estética, la literatura y el arte.
La propuesta municipal se dirige a las familias con niños y niñas de 0 a 5 años, que se encuentran en la etapa prelectora, y que quieren establecer un vínculo entre lectura y primera niñez.
La programación de cuentacuentos en las bibliotecas plantean itinerarios de aproximación a la lectura desde la oralidad y recorren los caminos literarios de las canciones de cuna, la tradición, los juegos de palabras, las primeras formas de narración compartida y el primer contacto con los libros de cartón y de tela.