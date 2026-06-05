Penélope Maestro

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Día Mundial del Medio Ambiente

En este 2026, bajo el lema «Un llamamiento mundial a la acción climática», este año, el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en el cambio climático y en las señales que nos envía el planeta.

Y es que la Tierra ya nos está hablando. Y lo hace con temperaturas récord, incendios más feroces, tormentas extremas y glaciares que desaparecen frente a nuestros ojos.

El cambio climático no es una amenaza futura, está redefiniendo la vida en todo el planeta. Pero también está creciendo otra fuerza, la acción colectiva.

Comunidades que restauran ecosistemas. Jóvenes que impulsan cambios. Energías limpias transformando ciudades y hogares. Soluciones sostenibles que ya están construyendo un futuro diferente.

El Día Mundial Del Medio Ambiente 2026 nos recuerda que todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo. La Tierra nos está enviando señales. Pero, ¿qué señal le vamos a enviar nosotros?