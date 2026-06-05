César Molins

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La Federación de Frontenis denuncia la presencia de ratas en las instalaciones municipales de Nazaret

El presidente de la Federación de Frontenis y Pelota de la Comunitat Valenciana, Miguel Montalbán, ha denunciado, en Levante TV, el mal estado y el abandono que sufren los frontones del Polideportivo de Nazaret, unas instalaciones que dependen del Ayuntamiento de Valencia, en las que entrena la selección española y que, además, albergan las Escuelas Municipales y el Centro de Tecnificación de Frontenis de la Comunitat Valenciana. "Si Nazaret fuera un poquito decente y estuviera, en salubridad y limpieza, en condiciones... ya sería para poner el broche", ha comentado Miguel Montalbán.

El presidente de la FFPCV ha hecho estas declaraciones en el programa polideportivo Superdeportes, Todo Menos Fútbol, después de que la selección autonómica de Edad Escolar haya ganado, de forma contundente, el Campeonato de España de Frontenis Preolímpico en Frontón de 30 Metros. "Las instalaciones ahí están... Ayer me llamó Víctor Molina (campeón del mundo y seleccionador autonómico) y me dijo: "Aquí tenemos dos ratas"... Es que... Yo creo que ya está bien", ha señalado Miguel Montalbán, al mismo tiempo que ha añadido: "Yo invito a la gente a que vaya, los vea y que no se queden con lo que yo digo".