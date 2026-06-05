El futuro de la ofrenda vuelve a abrir debate mientras València se prepara para vivir la magia del Corpus

La fiesta valenciana vuelve a ser protagonista esta semana en Tot és Festa, que ofrecerá una edición repleta de actualidad, tradición y debate, poniendo el foco tanto en los grandes acontecimientos festivos que llenan las calles de València como en las cuestiones que marcarán el futuro de las Fallas.

El programa recibirá en plató a varios integrantes del cuadro artístico de `La venganza de Don Mendo´, la popular comedia de Pedro Muñoz Seca que llega la próxima semana a la Sala Carolina. Una producción que cuenta con una destacada presencia de falleros entre sus intérpretes y responsables, reflejando una vez más la estrecha relación entre el mundo de la fiesta y las artes escénicas. Los invitados compartirán con Jaume Bronchud los detalles de este proyecto teatral y cómo compaginan su pasión por los escenarios con este estreno tan especial.

La actualidad estará marcada por la celebración del Corpus Christi en la ciudad de València, una de las festividades más antiguas y singulares del calendario valenciano. Tot és Festa repasará los principales actos de un fin de semana que volverá a llenar el centro histórico de tradición, cultura popular y simbolismo, con elementos tan característicos como la Cabalgata del Convite, los gigantes y cabezudos, la Degolla o la solemne procesión del Corpus, considerada una de las más emblemáticas de Europa.

En el espacio `Es noticia´, el programa se acercará a la celebración de Sant Bult, una de las festividades más arraigadas del barrio de la Xerea y una de las tradiciones religiosas más antiguas de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial. Además, Tot és Festa estará presente en la exaltación de las Falleras Mayores de la agrupación El Pilar-Sant Francesc, uno de los actos más esperados por el centro de València, que volverá a reunir a su colectivo en torno a una de las citas más emotivas del ejercicio.

La reflexión llegará de la mano de una nueva edición del `Consell de savis´, con la participación de Fernando Manjón, José Vicente Marco y Julio Torras. Los tres analizarán el continuo crecimiento del censo fallero y las consecuencias que este fenómeno tiene sobre la organización de los grandes actos de la fiesta. También abordarán la exclusiva adelantada por Tot és Festa sobre la intención de estudiar una ampliación de la ofrenda mediante el adelanto de las fechas de plantà, una propuesta que sigue generando opiniones encontradas y que podría marcar uno de los debates más importantes de los próximos años dentro del mundo fallero.

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Tot és Festa se emite en Levante Televisión los sábados a las 21.30 y 23.30 horas, los domingos a las 14 y 22.30 horas, los martes a las 22 horas y los miércoles a las 12 horas.