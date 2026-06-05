Juanma Romero

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El Hospital General de Valencia, reconocido por el Ministero por un proyecto de estrategia en cáncer

El Hospital General de València ha obtenido la categoría Oro del Ministerio de Sanidad –la máxima distinción prevista en la convocatoria– por un proyecto del Servicio de Anatomía Patológica de este centro hospitalario, dentro de la Convocatoria de Buenas Prácticas del Sistema Nacional de Salud 2025-2026, en el ámbito de la Estrategia en Cáncer.

La iniciativa forma parte del Plan 5P y de la Estrategia de Medicina de Precisión de la Comunitat Valenciana y contribuye a avanzar hacia una atención oncológica más personalizada, adaptando los tratamientos a las características moleculares de cada paciente.

El proyecto permite identificar biomarcadores con impacto directo en la selección de terapias dirigidas, lo que favorece decisiones clínicas más precisas y ajustadas a cada caso.

La entrega oficial del reconocimiento tendrá lugar el 9 de junio, en la sede del Ministerio de Sanidad, durante la Jornada de Buenas Prácticas del Sistema Nacional de Salud 2025-2026, un encuentro orientado a compartir experiencias e iniciativas relacionadas con la calidad asistencial y la innovación en el sistema sanitario público.