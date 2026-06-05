David García Sebastiá

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Julio Torras: Convertir las Fallas en una Ofrenda continua

Julio Torras, figura muy conocida en el mundo de las fallas y comentarista asiduo de Tot és Festa, reflexiona sobre la posible ampliación de la Ofrenda a 3 días en el programa de Levante TV.

Tot és Festa se emite este sábado en Levante Televisión a las 21:30 y 23:30 horas, los domingos a las 14:00 y 22:30 horas, los martes a las 22 horas y los miércoles a las 12 del mediodía.