Juanma Romero

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`Mamá está dormida´ de Máximo Huerta, dará el salto a la gran pantalla

La productora Onza ha adquirido los derechos de adaptación audiovisual de la novela `Mamá está dormida´, el último libro del escritor y periodista Máximo Huerta, publicada por Editorial Planeta a principios de este año.

Desde su lanzamiento, la obra ha cosechado una excelente acogida entre los lectores y ha permanecido de forma ininterrumpida durante semanas en el top 15 de los libros de narrativa más vendidos de España.

`Mamá está dormida´ narra la historia de un hombre de cincuenta y tres años que siempre ha creído ser hijo único, hasta que las primeras señales de deterioro cognitivo de su madre hacen saltar por los aires todas sus certezas con una pregunta inesperada: `¿Y tu hermano, dónde está?´.

El escritor destacó en Levante Televisión el mensaje que ha querido dejar a los lectores a través del libro.